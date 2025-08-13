Sanità

Torna alla homepage

Bollino rosso per Caldo, in Asl 3 rimandate 40 visite di anziani fragili

2 secondi di lettura
di Redazione

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 13 Agosto 2025

Liguria nella morsa del caldo: a Genova è bollino rosso fino a Ferragosto

Le previsioni per le prossime ore
Anziano in studio medico
Martedì 12 Agosto 2025

Bollino rosso per caldo, in Asl 3 visite ed esami rimandati per anziani fragili

Nessun cambiamento al Galliera e al San Martino