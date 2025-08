Ospedale San Martino, in Neonatologia arriva il nuovo macchinario per la fototerapia: ecco a cosa serve

Un nuovo macchinario arriva nel reparto di Neonatologia dell'ospedale San Martino di Genova diretto dal dottor Cesare Arioni. Si tratta di una lampada per la fototerapia. Questo strumento all’avanguardia, sfruttando la tecnologia a LED di ultima generazione, viene utilizzato per il trattamento intensivo dell’ittero neonatale (fototerapia), una condizione causata dall’eccesso di bilirubina nel sangue. Attraverso l’emissione di una luce blu terapeutica, i livelli di bilirubina vengono ridotti in modo sicuro ed efficace, evitando così possibili complicazioni.

La lampada è progettata per emettere luce sia dall’alto che dal basso e può essere utilizzata anche per effettuare un riscaldamento servo-controllato o manuale del neonato, offrendo così una doppia funzionalità. Una donazione che rappresenta un passo importante per migliorare la cura e la sicurezza dei piccoli pazienti.

Il macchinario è frutto della donazione arrivata dall’Associazione L’ARCA Onlus e di tutti coloro che hanno sostenuto la raccolta fondi da essa promossa.