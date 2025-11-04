Primogiornale - l'edizione on demand del 4 novembre

Ultime notizie
- Sampdoria, tutti in ritiro a Veronello. Sabato c'è il Venezia
- Genova celebra la Festa delle Forze Armate: tra memoria, orgoglio e unità nazionale
- Morto in spiaggia a Lavagna, era pensionato comasco
- La sindaca Salis in aula: "Sotto ai miei post c'è chi mi dà della put***a"
- Sampdoria, speranza Pafundi verso Venezia. Ma servono punti
- Polemica sulla pedonalizzazione di via Rolando, la lettera di trenta negozianti: "Siamo a favore"
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista