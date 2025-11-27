Porto Genova, Medov Group rileva il 50% di Prosper e avvia un nuovo progetto di crescita

Medov Group entra nel capitale di Prosper - storica società di cui era presidente il compianto Cesare Castelbarco Albani - con una partecipazione del 50%, avviando un progetto che unisce la tradizione dell’agenzia marittima genovese, la visione industriale del Gruppo e il know-how spedizionistico della controllata Erixmar - delle famiglie Mattioli e Taraschi - per costruire un polo di competenze capace di rafforzare la presenza nello shipping e aprire nuove opportunità di sviluppo.

Governance condivisa

La nuova governance combina continuità e rinnovamento: Laura Castelbarco resta Presidente, mentre Giulio Schenone, CEO di Medov Group, entra nel Consiglio di Amministrazione. La direzione operativa viene affidata ai nuovi Amministratori Delegati Gianfranco Gazzolo e Luigi Derchi, con una struttura che integra esperienza storica e nuove linee di crescita.

Servizi integrati

Prosper opera nel porto di Genova come riferimento per armatori internazionali e P&I Clubs, offrendo assistenza completa alle navi, coordinamento tecnico e commerciale, supporto operativo h24 e attività specialistiche quali la movimentazione di veicoli ad alto valore e la gestione dei sinistri marittimi con supporto legale e tecnico.

Sinergie strategiche

Secondo Laura Castelbarco, l’ingresso di Medov Group apre a nuove opportunità di sviluppo e rafforza il posizionamento dell’azienda nello shipping. Giulio Schenone sottolinea la visione industriale condivisa, fondata su tradizione, affidabilità e competenze, con l’obiettivo di creare valore per clienti, partner e territori.

Espansione operativa

L’operazione consolida il presidio di Medov Group in un segmento chiave e amplia le partnership con la famiglia Castelbarco e con Stelio Taraschi, favorendo un percorso comune orientato a crescita, internazionalizzazione e valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane.

Sviluppo aziendale

Nel 2025 Medov Group ha completato il rebranding, inaugurato Janua Algor — nuovo magazzino refrigerato a Genova Voltri — e acquisito Programma Mare Srl, realtà spezzina specializzata nel packaging e nelle spedizioni di yacht e macchinari industriali.

Dimensione Globale

Con 400 dipendenti e un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro nel 2024, Medov Group conferma il proprio profilo multisettoriale: agenzia marittima, gestione compagnie di navigazione, spedizioni internazionali, logistica portuale, supply chain, servizi per tour operator e nautica da diporto.