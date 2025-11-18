Strada allagata e danni alle auto, lavoratori in stato di agitazione al Psa di Pra'

Entrano in stato di agitazione i lavoratori del Psa di Pra'. Il motivo? La strada di accesso al terminal è rimasta allagata dopo l'ultima ondata di maltempo che ha interessato la città di Genova. Una situazione, raccontano le rsu, si è verificata più volte in passato.

L'ultima ondata di maltempo ha causato problemi ai lavoratori che si stavano recando a lavori. "Alcuni hanno subito danni alla propria auto nel tentativo di raggiungere il terminal" spiegano i sindacati con alcuni lavoratori che hanno dovuto "spingere le loro auto in panne per l'allagamento della rampa del nuovo viadotto in un contesto di viabilità dovuta ai lavori in corso estremamente preoccupante Tutto questo in un quadro dove il parcheggio selvaggio dei mezzi pesanti costringe chi deve accedere al Terminal a lunghi tratti di strada in contromano". Nel mirino finiscono alcuni lavori alla viabilità di accesso.

Marco Pietrasanta della Filt Cgil spiega: "C'è un rimbalzo di responsabilità tra il Terminal e l'Autorità portuale. Noi chiediamo un intervento degli enti preposti utile a risolvere la situazione in maniera immediata. Il problema nasce dalla gestione delle acque di scolo".

Negli scorsi giorni al Psa si è verificato un problema legato alla caduta di alcuni container da una nave Msc che hanno rallentato le operazioni del terminal per diversi giorni.