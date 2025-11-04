Fondo sociale europeo plus, ecco i percorsi formativi dedicati alle nuove competenze della logistica

Il futuro della logistica è sempre più digitale e chi si avvicina a questo settore deve avere competenze adeguate per affrontare le sfide che si propongono quotidianamente.

Per questo Endofap Liguria, ente di formazione accreditato da Regione Liguria, in collaborazione con Spediporto e la sua partecipata Spediform, lancia un progetto formativo gratuito il cui nome richiama proprio il tema della digitalizzazione: Login.

Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 e nasce per offrire percorsi altamente specializzati su competenze digitali sostenibili e avanzate in particolare nel settore logistico-portuale genovese.

Particolarmente importante è il rapporto con Spediporto e Spediform, che consente una più stretta relazione con le imprese del territorio, utile a colmare il divario tra domanda e offerta di competenze, favorendo l’inserimento lavorativo e la crescita professionale.

Quattro i percorsi formativi che sarà possibile seguire: Power BI & Big Data (analisi dei dati utile per assumere decisioni strategiche ed operative), AI Agents (automazione e ottimizzazione dei processi produttivi), Blockchain (tracciabilità, trasparenza e sicurezza nelle operazioni), Blue Social Media (comunicazione digitale, sostenibile e professionale).

Ogni corso avrà due edizioni da 60 ore ciascuna, con 120 partecipanti coinvolti e 480 ore di formazione d’aula.

I corsi rappresentano un’opportunità importante che viene offerta a chi è in cerca di prima occupazione, a disoccupati e anche ad occupati che vogliono incrementare le loro skills. Login punta a ridurre il divario formativo grazie a percorsi “mirati” per le esigenze del mondo lavorativo, acquisire competenze digitali e green per rispondere alle sfide delle transizioni digitali ed ecologiche, favorire l’inclusione giovanile e, non meno importante, sostenere l’evoluzione tecnologica del sistema portuale genovese.

In quest’ottica importante è il ruolo di Spediporto e SpediFORM che rappresentano l’anello di collegamento con uno dei settori più importanti del mondo portuale ed economico genovese.

Sul sito di ENDOFAP Liguria sono a disposizione le schede informative dei corsi e i moduli per l’iscrizione ai corsi stessi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria Spediporto all’indirizzo mail .