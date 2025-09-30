Continuità territoriale per Genova, il Comune: "E' una necessità"

"La continuità territoriale non è un favore a Genova, è una necessità non solo sul piano del diritto alla mobilità, ma anche dello sviluppo economico". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis intervenendo in consiglio comunale su un documento presentato dalla consigliera Vittoria Canessa Cerchi (Pd) sul tema della continuità territoriale, cioè l'introduzione per legge di tariffe calmierate per i trasporti pubblici, come avviene in altre regioni italiane difficilmente raggiungibili (Sardegna, Sicilia, Marche).

Il dibattito di Primocanale sulla Continuità territoriale - leggi qui

Un tema quella della necessità della continuità territoriale per Genova e la Liguria che era stato lanciato già nel 2015 da Maurizio Rossi, che da senatore membro della Commissione trasporti inviò un “appello” al Ministro Delrio firmato da tutte le categorie e come primo firmatario Victor Uckmar (leggi qui). Tra i firmatari c'era anche il professor Arato allora presidente dell'Aeroporto.

Il tema è ora tornato al centro delle discussioni in Comune. "La prima cosa che ti dicono gli imprenditori - ha spiegato la sindaca -, è che è difficile trasferire sedi e dirigenti a Genova, se poi spostarli è difficile e costoso. Per questo, come è successo per Ancona, anche Genova deve avere la continuità territoriale. Siamo tutti allineati su questo tema, e credo che i tempi siano maturi per procedere su questa strada".

La richiesta della continuità territoriale era già stata avanzata a Tursi lo scorso febbraio, con una mozione sempre del Pd. E' stata ripresentata oggi a seguito del proseguire dell'impennata dei prezzi dei voli aerei sulla tratta Genova-Roma, con tariffe che in alcuni casi hanno raggiunto livelli paragonabili a quelli di voli intercontinentali. A livello parlamentare è il senatore ligure del Pd Lorenzo Basso oggi a portare avanti il dicorso. Proprio a Primocanale lo scorso maggio la questione era stata dibattuta a Terrazza Colombo (Leggi qui) con una discussione sulla necessità di portare avanti il percorso per la continuità territoriale tra lo stesso senatore Basso e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

Da una parte le difficoltà di mobilità che vive la Liguria da anni con le autostrade spesso paralizzate dai cantieri, dall'altra i prezzi sempre più alti dei biglietti aerei. "Si tratta di un fenomeno inaccettabile, che compromette seriamente il diritto alla mobilità dei cittadini liguri e penalizza lavoratori, studenti e pazienti costretti a spostarsi per motivi di salute", ha sottolineato la consigliera Canessa Cerchi. Sul tema sono intervenuti in discussione, condividendo la problematica, anche alcuni consiglieri della minoranza: Mauro Avvenente (Vince Genova), Mario Mascia (Forza Italia), Alessio Bevilacqua (Lega), Vincenzo Falcone (Fratelli d'Italia).

