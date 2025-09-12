Porto della Spezia, Pisano: "Momento di vivacità per la blue economy"

Bruno Pisano, commissario straordinario del porto della Spezia

Entusiasmo, momento di grande vivacità imprenditoriale e di investimenti: è quello che sta vivendo il porto della Spezia. Ce lo racconta il commissario straordinario Bruno Pisano, che si è insediato il 16 giugno. In attesa ancora della nomina a presidente: è già stato votato alla Camera manca il Senato. .

I traffici merci hanno retto alla crisi internazionale e sono cresciuti del 2%

I traffici hanno retto nonostante la crisi internazionale: + 2% rispetto al 2024 e questo dato è "moto confortante considerando la difficile situazione internazionale e i dazi. Il traffico passeggeri è stabile rispetto allo scorso anno ma in questo caso è giusto misurare il dato a fine anno" spiega Pisano.

"Momento sfidante per l'Autorità portuale"

E' un momento particolarmente sfidante per l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale (N.d.r che mette insieme La Spezia e Marina di Carrara) che è chiamata a dare supporto a tutta una serie di progetti nell'ambito della blue economy, che alla Spezia è particolarmente diversificata.

"Molte le eccellenze della blue economy sul territorio"

Abbiamo la fortuna di avere sul territorio diverse eccellenze, sia nel campo della logistica e del traffico commerciale, e stanno partendo gli investimenti in project financing dei due maggiori terminalisti portuali alla Spezia (Lsct e Tarros) che permetteranno un importante ampliamento dei loro terminal e conseguentemente degli spazi e dei volumi gestiti dal porto della Spezia.

Crociere: verso il nuovo molo e poi il nuovo termina

Stiamo come Autorità di sistema portuale proseguendo, e porteremo a termine in tempo per la stagione croceristica 2026, la costruzione del nuovo molo crociere su cui una società partecipata dai maggiori operatori a livello mondiale in ambito croceristico (Costa, Msc e Royal Caribbean) costruirà il nuovo terminal crociere, quindi ci sono ulteriori prospettive di crescita dei volumi nel nostro porto.

Nautica: il 49% dell'export italiano ha origine alla Spezia

Abbiamo la nautica, con il miglio blu che raccoglie nello spazio appunto di un miglio i maggiori operatori mondiali nell'ambito della nautica di lusso. C'è un dato estremamente significativo, cioè che il 49 per cento dell'export di questo settore origina dal nostro territorio".