Il porto di Genova sigla un'intesa quinquennale con l'Ucraina

Un memorandum d'intesa tra la Ukrainian sea ports authority e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è stato sottoscritto a Roma durante la conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina con l'obiettivo di avviare una collaborazione strutturata e duratura tra i due sistemi portuali. L'accordo prevede una cooperazione strategica tra Italia e Ucraina nel settore portuale.

Ecco a cosa serve

Alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l'intesa è stata siglata dal commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e il direttore generale dell'Uspa Oleksander Semyrga. Mira a "promuovere una cooperazione strutturata tra le due istituzioni, rafforzando il dialogo e lo scambio di buone pratiche nei settori della digitalizzazione, della sostenibilità ambientale, della sicurezza marittima, della promozione degli scambi commerciali e degli investimenti, della formazione tecnica e dello sviluppo infrastrutturale, nonché a fornire supporto allo sviluppo logistico e alla resilienza delle infrastrutture critiche".

La firma dell'accordo si inserisce nel quadro più ampio della conferenza per la ripresa dell'Ucraina, organizzata con il sostegno dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di numerosi organismi internazionali. "Il memorandum, della durata iniziale di cinque anni, rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ponte operativo tra il Mar Nero e il Mar Mediterraneo, a sostegno della ripresa economica ucraina e della proiezione internazionale dei porti italiani", sottolineano le due autorità portuali.

La Ukrainian Sea Ports Authority, fondata nel 2013 e con sede a Odessa, coordina le infrastrutture portuali dell'Ucraina e garantisce l'operatività dei principali scali commerciali marittimi del Paese. "La firma del memorandum con la Ukrainian Sea Ports Authority non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto a costruire una collaborazione solida e duratura - spiega Paroli -. Mettiamo a disposizione il nostro know-how in ambiti fondamentali come la realizzazione di infrastrutture portuali, la cyber security e le strategie per la riduzione dell'impatto ambientale: settori nei quali il nostro sistema portuale ha sviluppato competenze riconosciute a livello internazionale.

