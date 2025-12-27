Politica

Torna alla homepage

Operazione 'Domino', premier Meloni esprime "apprezzamento e soddisfazione"

45 secondi di lettura
di F. Ser

"Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota.

Maxi operazione a Genova, arrestato Mohammad Hannoun con altri otto: finanziavano Hamas

Continua la nota: "Tra queste, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, definito dagli investigatori "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas" e "vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas".

Chi è Mohammad Hannoun: vive a Genova il capo di Hamas in Italia

Conclude la premier: "Esprimo il più sentito ringraziamento, mio personale e a nome di tutto il Governo, a quanti hanno reso possibile quest'operazione - Procura di Genova, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, oltre al supporto informativo fornito da AISE-Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna"

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 27 Dicembre 2025

Fondi ad Hamas, la maxi operazione scatena le reazioni della politica

La maxi operazione 'Domino' che ha portato all'arresto di 9 persone, accusate di finanziamenti fino a 7 milioni in favore di Hamas, diventa un caso politico e scatena le reazioni dei rappresentanti di partito liguri. Maxi operazione a Genova, arrestato Mohammad Hannoun con altri otto: finanziavano

TAGS