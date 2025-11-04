Tariffe Amt, l'opposizione in consiglio a Genova: "Negato il confronto"

Ancora polemiche legate alle nuove tariffe Amt. Una nota dei capigruppo della minoranza e del gruppo misto attacca la giunta colpevole, a loro dire, di negare il confronto in aula sul tema.

"Anche oggi la maggioranza, su indicazione della Giunta comunale, ci nega la possibilità di parlare delle nuove tariffe di AMT in Consiglio comunale - si legge nella nota diffusa in maniera unitaria -. Sono veramente incredibili le arrampicate sugli specchi per negare la discussione su un argomento che è di assoluto interesse per i cittadini".

E ancora: "Un ennesimo atto di arroganza verso la Città e i genovesi che si vedono continuamente mettere le mani in tasca da questa amministrazione che ha perso ogni dignità. Ci è stato detto che il tema non è di attualità e che il Comune non è competente: ma se il Comune non è competente, a che titolo il Vice Sindaco Terrile si è presentato in assemblea dei soci per sostenere il nuovo piano tariffario? Il punto è che nessuna giunta lo ha deliberato, nessun consiglio eletto lo ha votato e ora neppure vogliono dibatterne. Nessuna trasparenza, nessuna condivisione, paura del confronto, chiusura all'ascolto: questa è la cifra del nuovo corso dell'Amministrazione comunale di Genova" conclude la nota.

