Amt, Bucci risponde a Salis: "Appena il Comune ci darà la possibilità di entrare noi lo faremo"

Durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove tariffe di Amt, la sindaca di Genova Silvia Salis ha chiamato in causa Regione Ligure. "Stiamo facendo il massimo per continuare ad avere una società in house, ora attendiamo l'ingresso di Regione che sta facendo delle dichiarazioni e quindi conseguiranno dei fatti. E' un passaggio fondamentale per poi sbloccare tutta una serie di nuove situazioni".

La risposta del presidente Marco Bucci. "E' vero abbiamo detto da tempo che noi siamo assolutamente convinti sia la cosa giusta intervenire nell'azienda Amt con una parte di equity e di finanziamento, c'è un programma su cui stiamo lavorando che è quello di avere un'azienda unica a livello regionale che possa occuparsi del trasporto locale. Pensiamo che questo possa anche benefici alle strutture dell'entroterra che oggi più soffrono, cosa che succede in tutte le parti d'Italia. Appena il Comune di Genova ci darà la possibilità di entrare noi lo faremo. La Legge Madia dice che non si possono aiutare aziende decotte, il servizio pubblico locale invece deve continuare a dare servizi ai cittadini".

Sui problemi del trasporto pubblico nell'entroterra. "In certe zone ci sono solo autobus e non treni quindi bisogna assolutamente lavorarci in maniera forte, non possiamo permettere che tante persone abbiano certi disagi. Lo ripeto: appena il Comune ci darà il via libera noi entreremo".