Schlein a Genova: "Meloni abbassi i toni", poi non risponde su possibile dualismo con Salis

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Genova

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è arrivata questa mattina al Teatro della Tosse di Genova, dove è in corso il V Congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia, l'associazione che riunisce i magistrati progressisti italiani.

Prima di entrare in sala per il suo intervento previsto a mezzogiorno, Schlein ha risposto alle domande dei cronisti a margine dell'assemblea, focalizzandosi sulle regionali, sulla manovra economica e sui toni accesi del governo Meloni. Silenzio, invece, sul possibile dualismo con la sindaca Salis, emersa come figura di spicco nel centrosinistra e oggetto di speculazioni per una leadership alternativa.

"Invito Meloni ad abbassare i toni"

Il passaggio più duro è arrivato sui toni del governo, con un richiamo esplicito alla premier Giorgia Meloni. "Vorrei fare un invito alla presidente del Consiglio e al governo ad abbassare i toni, perché abbiamo sentito ieri parole che in una democrazia non si sono mai sentite: non si è mai sentito che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni. Invito veramente tutti ad abbassare i toni", ha ammonito Schlein, in riferimento alle recenti polemiche in Parlamento dove l'esecutivo ha accusato l'opposizione di ostruzionismo e radicalismo. Un j'accuse che arriva in un clima politico infuocato, segnato da riforme sulla giustizia contestate dai magistrati di Area e da tensioni sulla legge di bilancio, con il Pd che cerca di posizionarsi come forza responsabile ma ferma sui diritti e sull'economia.

Che cos'è Area democratica

L'evento, in programma dal 10 al 12 ottobre con il titolo "La forza ed il diritto: il presidio della giurisdizione", vede la partecipazione di figure di spicco della politica e della giustizia, tra cui il ministro Carlo Nordio (in intervento remoto), il leader M5S Giuseppe Conte, il segretario Cgil Maurizio Landini e la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha aperto i lavori con un appello a ricostruire il rapporto tra politica e magistratura senza limitazioni ai poteri giudiziari.

La formula del "campo largo"

Sulle imminenti elezioni regionali, Schlein ha difeso con forza la formula del "campo largo", l'alleanza progressista che ha portato il Pd e i suoi alleati a successi recenti. "Abbiamo vinto bene le ultime elezioni amministrative in due tornate, abbiamo conquistato diverse regioni – ha sottolineato la leader dem – ricordo che le uniche regioni che si sono spostate sono quelle che abbiamo vinto noi: Umbria e Sardegna. Siamo ancora impegnati a consolidare questa nostra alleanza, perché è la prima volta da vent'anni che la coalizione progressista si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i risultati parleranno".

La discussione sulla manovra

Passando alla manovra di bilancio, Schlein ha lanciato un invito al dialogo costruttivo con l'esecutivo, criticando aspramente l'assenza di misure concrete per rilanciare l'economia italiana. "Invito ad affrontare con spirito costruttivo la discussione sulla manovra, perché non ci sono misure che possano far riprendere la nostra economia", ha dichiarato. Ha poi evidenziato le criticità del momento: "In un momento in cui la manifattura italiana è in crisi, con un calo della produzione industriale da molti mesi consecutivi, ci sono gli impatti dei dazi di Trump con cui fare i conti. Aspettiamo ancora dal governo quali misure intende mettere in campo per sostenere le imprese e le famiglie italiane, e non vediamo una misura di sostegno ai salari".

Il sostegno al salario minimo

La segretaria ha ribadito il sostegno dem al salario minimo e agli incentivi per i rinnovi contrattuali, bloccati per milioni di lavoratori. Ma il focus è stato sull'energia: "Siamo in giro nelle realtà industriali del paese, quelle di eccellenza e quelle che soffrono, e la prima cosa che ci dicono gli imprenditori è che abbiamo le bollette più care d'Europa e non reggono il passo della competizione con Germania, Spagna e Francia. Si può fare molto a costo zero: proponiamo il disaccoppiamento, scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas, la fonte più cara che determina i costi per imprese e famiglie. Invitiamo il governo a questa azione".

Schlein ha concluso auspicando un dibattito parlamentare vero: "Proporremo tutto questo in sede di manovra, se ci consentiranno una discussione politica anziché gli attacchi smodati alle opposizioni visti ieri. Andremo avanti con spirito costruttivo: abbiamo presentato con le altre forze di opposizione, le stesse che corrono unite nelle coalizioni regionali, una risoluzione comune sul documento di finanza pubblica, e continueremo su questa strada per battaglie condivise".

