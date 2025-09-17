Amt, i vertici dell'azienda saranno convocati in Commissione a Tursi

Sarà sicuramente scontro tra Pietro Piciocchi e il neo presidente di Amt Federico Berruti in commissione in Comune. L’ex sindaco facente funzioni, nonché assessore al Bilancio e vicesindaco di Bucci, spiega a Primocanale che “la confusione che si sta creando su Amt è un danno per l’azienda e per l’ azionista Comune di Genova”.

In effetti in questi mesi abbiamo assistito a continue dichiarazioni di maggioranza e opposizione, dalla sindaca Salis al Presidente Bucci, da Piciocchi al neo presidente di Amt Federico Berruti, che hanno detto tutto e il contrario di tutto. Noi a dire il vero siamo tra coloro che non ci hanno capito nulla.

Il bilancio del 2024 tra l'altro non è ancora stato approvato. "E’ noto che essendo Amt “In house” e controllata al 90% dal Comune - continua Piciocchi - il Comune e anche la minoranza può chiedere quello che viene definito “controllo analogo” considerato che il risultato di bilancio di Amt si ribalta sui conti del comune. Ho chiesto di fare una commissione ad hoc sul tema convocando i vertici di Amt che vengano a spiegare la situazione accettando il confronto in una sede istituzionale con tanto di verbalizzazione o anche di registrazione di tutta la commissione da rendere poi pubblica. Se non sanno che cosa dire o non riescono a capire come gestire Amt glielo spiego volentieri in commissione”.

In Commissione in Comune e quindi in una sede istituzionale ci auguriamo venga fatta chiarezza sull’azienda del trasporto urbano ed anche extraurbano ora che Amt si è fusa con ATP.

I cittadini hanno diritto di sapere dati certi e trasparenti e ben venga il dibattito tra due avvocati come Piciocchi e Berruti.

Noi siamo disponibili anche a proseguirlo su Primocanale affinché tutti sappiano realmente come stanno le cose.