Acqua e tribunale, tensione in consiglio a Chiavari: la maggioranza lascia l'aula

Tensione durante l'ultimo consiglio comunale a Chiavari. Tutto parte da due ordini del giorno presentati dalle opposizioni sulla vendita delle quote di Iren Acqua Tigullio e sulla riapertura del tribunale. Una tensione sviluppata durante la discussione che ha portato la maggioranza a uscire dall'aula e fatto mancare di conseguenza il numero legale con la maggioranza che ha definito i temi "strumentali".

“Sul tema dell’acqua pubblica – ha dichiarato il sindaco Federico Messuti – si sta cercando di alimentare una polemica che non ha alcun riscontro nella realtà. L’amministrazione non ha mai messo in discussione il principio della gestione pubblica dell’acqua, né ci sono atti o decisioni che vadano in quella direzione. Abbiamo ricevuto due proposte da Iren per l’acquisto delle quote di Iren Acqua Tigullio e le abbiamo respinte nei termini previsti, perché non in linea con l’interesse dei cittadini chiavaresi. Il nostro comportamento è stato trasparente e coerente”.

Mentre per quanto riguarda il tribunale il primo cittadino ha spiegato che “dopo l’estate incontrerò il Ministro Nordio per parlare della riapertura del tribunale di Chiavari, lo ringrazio per aver accolto la nostra richiesta, segno di attenzione verso il comprensorio. Porteremo avanti un confronto serio e costruttivo, nelle opportune sedi istituzionali, lontano da polemiche sterili, perché vogliamo risultati concreti per Chiavari”.