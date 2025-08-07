Politica

Torna alla homepage

Bilancio in rosso per il Carlo Felice. Salis a Primocanale: "Nessuna preoccupazione"

1 minuto e 2 secondi di lettura
di Matteo Angeli

Il Teatro Carlo Felice di Genova registra un disavanzo di circa 2 milioni di euro nel bilancio più recente. Il dato, preoccupante, è stato reso noto durante l’ultima riunione del Consiglio di Indirizzo della fondazione. Le cause principali del bilancio negativo sembrano essere: il calo nella vendita dei biglietti e la diminuzione degli sponsor privati.

La notizia ha immediatamente allarmato i sindacati, ma da parte delle istituzioni si cerca di mantenere la calma. La sindaca Silvia Salis, che è anche alla guida della Fondazione, intervistata a Roma dopo l’uscita dall’incontro con Salvini assicura: "Non c’è nessun allarme, ma c’è da lavorare su tanti fronti. Stiamo lavorando ogni giorno con il sovrintendente Galli e il vicepresidente Musso per portare quella cifra il più vicino possibile allo zero. Il Carlo Felice è una grande realtà della nostra città che verrà tutelata in ogni modo e su questo sostieni lavorando".

Una situazione sicuramente differente rispetto a quella del 2017 quando alla guida della città c’era Marco Doria. Il monte debiti complessivo del Teatro Carlo Felice di Genova in quel periodo era di 35 milioni di euro.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 04 Agosto 2025

Polemica magazzini del Carlo Felice, il vicesindaco all'ex sovraintendente: "Quereli pure me"

Proseguono le polemiche relative all'acquisto da parte del Carlo Felice di un capannone per conservare le scenografie nei pressi di Casale Monferrato per circa un milione di euro. Il tema è entrato nelle discussioni anche del consiglio comunale di Genova. Ma la questione ha lasciato strascichi. Il
Mercoledì 02 Luglio 2025

Carlo Felice, la conferenza stampa della nuova stagione - L'intervento del sovrintendente Michele Galli

https://www.youtube.com/embed/Lf4fgw-Afsc?si=cQoapd3hCmfFWTJn Il Carlo Felice di Genova ha presentato la nuova stagione 2024-25. Ecco l'intervento del sovrintendente Michele Galli
Mercoledì 02 Luglio 2025

Carlo Felice, la conferenza stampa della nuova stagione - IL VIDEO

https://www.youtube.com/embed/EUjnJxv5-8I?si=ex09UZctBe9xyzEq Le nostre telecamere sono entrate al Carlo Felice per riprendere integralmente la conferenza stampa della nuova stagione 2025-2026 del teatro lirico genovese, la prima con il nuovo sovrintendente Michele Galli. All'evento hanno partecipa