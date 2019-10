Viaggio in Liguria tra Valbormida e alta Polcevera con funghi e castagne

MURIALDO - Puntata speciale quella di Viaggio in Liguria in onda mercoledì su Primocanale e primocanale.it a partire dalle ore 21 come ogni settimana. Il tema della trasmissione riguarderà funghi e castagne.

Il format prevede un rimpallo tra l'alta Valpolcevera, dove le immagini documenteranno la riproduzione di un piccolo bosco (vedi foto), con innumerevoli specie di funghi descritti da una spiegazione piuttosto didattica, e la Valbormida con un'escursione tra i castagneti secolari. Qui focus sulla raccolta manuale e su quella moderna.

Immancabile la presenza del cucinosofo Sergio Rossi all'interno di un Viaggio che non tralascerà il costo di funghi e castagne sottolineando nel corso della serata anche i vari utilizzi in cucina.