Viaggio in Liguria tra Castello della Pietra, botteghe montane e ghiaia nei fiumi

VOBBIA - Dopo la puntata su Portofino della scorsa settimana, la nuova tappa di Viaggio in Liguria riguarderà l'entroterra del genovesato: Vobbia e Isola del Cantone, protagoniste della trasmissione di questo mercoledì sera in onda come sempre alle 21 su Primocanale e primocanale.it.

Tra le immagini più suggestive, quelle del Castello della Pietra (nella foto) ma anche i musei archeologici di Isola del Cantone senza tralasciare la cucina di qualità e il tema dei torrenti troppo ricchi di ghiaia.

"Tratteremo anche la questione storica di Viaggio in Liguria, le botteghe montane. Racconteremo, però, una storia di successo. Può vincere la sfida solo chi produce qualcosa di proprio" spiega il cucinosofo Sergio Rossi.

Nel corso del format, focus specifico anche su alcune figure locali, in primis Alex Brancati la campionessa del mondo di trial partita proprio da Montecanne, frazione di Isola del Cantone.