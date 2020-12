Viaggio in Liguria con le bellezze del Fai e dalle 22 le note del jazz

GENOVA - Penultima puntata prima del Natale, quella in onda stasera dalle 21 per Viaggio in Liguria. Insieme al cucinosofo, Sergio Rossi, saranno trattati innumerevoli temi legati al territorio. Focus sulla ferrovia della Valle Roja ai vertici nazionali dei luoghi del cuore Fai all’indomani della terribile alluvione di ottobre.

Ma anche attenzione sugli acquisti di prossimità e online, senza dimenticare i profumi di Liguria come le ceramiche di Albissola e le esperienze del sociale rappresentate dalla mensa di Valpolcevera: una realtà che non potendo servire il tradizionale pranzo del 25 dicembre anticiperà al 24 con una cena da asporto.

Poi dalle 22 spazio alla musica jazz grazie alla collaborazione di Primocanale con Louisiana Jazz Club, Count Basie e associazione Esperanto. Dopo l'emozionante concerto del trio Esperanto di mercoledì scorso, stasera la cantante