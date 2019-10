Viaggio in Liguria a Terrazza Colombo tra politica, sport, entroterra e spettacolo

GENOVA - L'appuntamento è quello di ogni mercoledì sera: alle 21 torna Viaggio in Liguria, il format dedicato al territorio e all'enogastronomia. Dopo due puntate in esterna, tra Portovenere e il Parco Antola, la trasmissione torna negli studi di Terrazza Colombo per una puntata che metterà a confronto alcuni protagonisti della Liguria in differenti settori: politica, sport, entroterra e spettacolo.

Ci sarà spazio per sottolineare, ancora una volta, la partenza di Liguria Ancheu all'interno del Teatro della Gioventù con la presenza del pubblico proprio dal prossimo venerdì alle 21. Ma si parlerà anche della crisi delle squadre genovesi, dei nuovi scenari amministrativi nonchè dei tradizionali temi dell'appennino.

In studio, la presenza del cucinosofo Sergio Rossi e per l'occasione anche del professor Franco Bampi. Tra sette gironi, Viaggio in Liguria approderà tra Mendatica e Monesi.