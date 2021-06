Viaggi, cene con gli amici e vaccini: i buoni propositi dei giovani nell'estate bianca in Liguria

GENOVA - C'è tanta voglia di una boccata di normalità e di ripartire, di recuperare tutti quei aperitivi, incontri e viaggi annullati negli ultimi mesi a causa della pandemia, ma c'è anche un grande senso di responsabilità da parte dei giovani che nel primo lunedì di zona bianca hanno festeggiato alle 11 di sera in piazza. E mentre il countdown, la musica e il logo luminoso di Restart hanno dato il via alla ripartenza nelle principali piazze della Liguria, c'è chi sul suo smartphone si è prenotato per il vaccino e chi ancora andrà domani a ricevere la prima dose.

Ma si guarda con fiducia e speranza all'estate, senza dare più per scontate le cose di sempre. La pizzata di fine anno con la propria classe, le cene con gli amici tra un esame e l'altro della sessione estiva, le vacanze all'estero come Corsica, Creta, Francia o Germania, ma anche nelle belle località di mare italiane come quelle in Puglia o in Sardegna, ma anche e soprattutto nella nostra bella Liguria. Tutto senza dimenticare l'anno appena trascorso. "Non ce la facevo più a passare le mie giornate chiusa in casa", ha confessato una universitaria in piazza De Ferrari, che entro mezzanotte "sarò a casa perché comunque domani ci si sveglia presto per studiare".

Per non parlare dei ragazzi delle scuole, come la IV liceo classico del Colombo: "L'anno è andato bene, ma la Dad è più complicata, è facile perdere l'attenzione", ammette Ester, mentre Edoardo commenta "Ci è mancata la socialità, speriamo che l'estate continui su quest'onda, già vederci tutti insieme questa sera per noi è stato uno sprazzo di normalità ed è stato bellissimo poter chiudere l'anno così". L'augurio, per loro, è che il prossimo anno sia in presenza e sia all'insegna di una nuova normalità ritrovata.

L'ottimismo è anche di coloro che dopo tanto tempo possono riaccogliere i propri clienti. Bar e ristoranti, provati dagli ultimi mesi di chiusure a intermittenza, non vedevano l'ora di tornare a lavorare. Il segnale positivo è dato anche dai numerosi annunci di ricerca del personale. Con loro, sono già ripartiti in quarta anche cinema, teatri, palestre e impianti sportivi. Adesso è proprio l'ora dell'estate bianca, all'insegna della libertà e della responsabilità.