Verso Forte Diamante insieme a Diego Barbieri, l'Alfiere della Repubblica

GENOVA - La grinta di Diego sui sentieri intorno ai Forti di Genova. E' stata una giornata straordinaria, quella vissuta dalla classe di Diego Barbieri, l'Alfiere della Repubblica recentemente proclamato con tale onorificienza dal presidente Sergio Mattarella.

Negli anni dell'infanzia, un grave incidente e lunghi periodi di riabilitazione. Grazie al sapere medico del Gaslini, alla tempra della famiglia e alla determinazione dell'Istituto Comprensivo di Campomorone e Ceranesi, ecco un'altra tappa che resterà nel cuore di molti giovani: Diego Barbieri fino a Forte Diamante senza mai sedere su quella joelette (il mezzo meccanico per favorire le difficoltà motorie su terreni impervi) che la scuola oggi ha in dotazione, anche per il futuro, per mezzo del contributo di un'azienda privata e del volontariato locale.

"Non ero stanco e così ho proseguito con le mie gambe" ha raccontato Diego davanti alle telecamere di Primocanale, con la presenza in loco di Viaggio in Liguria, per una lieta promessa fatta in diretta il giorno della consegna da parte di Regione del vessillo dell'ente consegnato proprio a Diego.

"Pensare che forza abbia avuto questo progetto, le Classi della Montagna, appunto, scattato dalla prima media e giunto fino agli ultimi mesi della terza, con l'obiettivo di portare gli alunni alla scoperta dell'ambiente, risulta straordinario. Si respira, davvero, un grande gruppo con studenti, professori, volontari di Croce Rossa, Cai e Soccorso Alpino" sottolinea il Cucinosofo, Sergio Rossi.

Protagonisti anche i compagni di Diego come lui stesso ribadisce: "Non vorrei che le interviste fossero solo per me, senza di loro non avrei fatto nulla".

Poi, in una giornata che ha visto pure gli interventi skype del direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, dell'assessore ligure all'istruzione, Ilaria Cavo e del presidente nazionale Cai, Vincenzo Torti, la sintesi del professor Stefano Piana: "Una meta dal grande valore simbolico. La sognavo dall'inizio del progetto, una grande emozione".