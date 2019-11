Vento forte e mare mosso: inizio settimana ancora con il maltempo in Liguria

GENOVA - Dopo una domenica di cielo coperto e spiccata variabilità, la settimana si apre in Liguria all’insegna del maltempo. Secondo Limet la giornata sarà caratterizzata da forti venti settentrionali, specialmente sul Savonese e sul Genovesato occidentale. Anche i mari saranno molto mossi o agitati al largo.

Le nubi saranno diffuse su tutto l’arco ligure e risulteranno più compatte sui versanti padani dove sono possibili brevi piovaschi o rovesci. La quota neve si attesta attorno agli 800/1000 metri sulla riviera di ponente, 1400/1500 metri a levante. Anche le temperature, già piuttosto rigide in questa domenica, saranno in ulteriore calo, con una sensazione di freddo acuita dalla presenza di venti tesi da nord. Nubi compatte, forte tramontana ma piogge scarse caratterizzeranno anche la giornata di martedì.

Secondo Arpal la tendenza sarà di maltempo un po’ per tutta la settimana, con ulteriore calo delle temperature previsto per il fine settimana. Per i previsori di 3b meteo il colpevole di questa situazione perturbata è il “ciclone mediterraneo” che tra lunedì e martedì riporterà maltempo su gran parte della Penisola. Piogge e temporali risaliranno dalle regioni meridionali verso il Centronord, accompagnati da un deciso rinforzo dei venti e mari molto mossi o agitati. Il maltempo si riproporrà a più riprese su diverse aree d’Italia, concentrandosi soprattutto al Centronord nella seconda parte della settimana.