Vento di burrasca forte in Liguria: interventi dei vigili del fuoco a Genova ed Imperia

GENOVA - Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento di burrasca che spazza la Liguria da ponente a levante con raffiche fino a 90/100 chilometri orari. A Genova, nel quartiere di Sestri Ponente, in Via Rollino, i vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala per mettere in sicurezza un albero pericolante.

Interventi anche nell'imperiese, sempre a causa delle forti raffiche di vento. A Imperia, in zona Piani, i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero pericolante, mentre a Diano Calderina, piccolo borgo alle spalle di Diano Marina, hanno messo in sicurezza un palo della Telecom.