Venerdì di code sulle autostrade liguri, dopo una settimana di passione

GENOVA - Risveglio in coda sulle autostrade della Liguria anche in questo primo venerdì di settembre, dove però i tempi di percorrenza previsti sono nettamente migliori rispetto al resto della settimana, dove ogni giorno si sono toccate decine di chilometri di coda per tutta la giornata nel nodo genovese. La situazione più critica in A10, dove mercoledì si sono raggiunti i 10 km di coda. Ma anche in A12 la situazione verso Genova è stata tragica: dopo l'estate e dopo il G20 delle donne a Santa Margherita, sono stati subito ripristinati i cantieri che hanno provocato grossi disagi - o per meglio dire, lunghi come le code chilometriche che si sono formate - sia in direzione del Levante sia soprattutto verso il capoluogo.

Nel fine settimana la situazione dovrebbe essere diversa, poiché dagli accordi con Regione Liguria i cantieri più impattanti saranno rimossi, consentendo a liguri e turisti di viaggiare senza le "solite" code, a cui ormai purtroppo ci si sta facendo l'abitudine. Ma Primocanale, come ha sempre fatto, continua a denunciare questa situazione di invivibilità e di grave danno per la Liguria.

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 10 - Si aggiunge una coda in A7 di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. In A10 traffico rallentato tra Albisola e il bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori verso Ponente. In A12 coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori verso Levante, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra Chiavari e Rapallo verso Genova.

ORE 9:15 - In A10 traffico rallentato tra Albisola e il bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori verso Ponente. In A12 coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori verso Levante.