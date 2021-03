Vaccini, Toti: "Il 73% over 80 già coinvolti in Liguria"

GENOVA - "Il 73% dei 95.449 over 80 che hanno prenotato il vaccino anti covid in Liguria ha ricevuto almeno una dose Pfizer o Moderna per un totale 69.966 persone che hanno iniziato o completato l'immunizzazione".

Lo ha comunicato via Facebook, il presidente della Regione Giovanni Toti.

"La nostra campagna vaccinale ha messo davanti a tutti i nostri anziani, i più colpiti dal virus. Dopo giorni e giorni in cui ci hanno accusato di non aver vaccinato abbastanza le altre categorie prioritarie comunicate dal Governo, siamo felici di essere già nella direzione indicata ieri dal premier Draghi, che ha invitato le Regioni a prediligere la vaccinazione degli anziani" ha detto Toti.