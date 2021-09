Vaccini, terza dose nelle Rsa: si parte. Liguria pronta a somministrare anche quello anti influenzale

GENOVA - Somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti Covid al via nelle Rsa della Liguria. Da questo giovedì i circa 10mila anziani ospiti delle strutture sparse in tutte il territorio regionale e il personale sanitario inizieranno a ricevere la terza dose di vaccino. Secondo le previsioni entro due mesi tutti gli ospiti delle strutture dovrebbero ricevere la somministrazioni. I dati di Israele (dove è già in corso la somministrazione della dose booster) confermano l'utilità. La terza dose "porterebbe l'efficacia del vaccino tra i soggetti che hanno ricevuto il richiamo a circa il 95%" come riportato dal New England Journal of Medicine dopo uno studio ad hoc condotto proprio in Israele.

La Liguria accelera ancora sotto il profilo della campagna vaccinale. Ormai oltre il 70% ha completato il ciclo vaccinale e la situazione epidemiologica migliora con il calo degli ospedalizzati e degli attuali positivi (Leggi qui).

Intanto domani, venerdì 1 ottobre, inizieranno anche le prenotazioni per la terza dose di vaccino per gli Over 80 attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, oppure il numero verde Cup 800938818, o ancora attraverso le farmacie e gli sportelli Cup sul territorio. La somministrazione inizierà in base alla disponibilità delle agende, nei giorni immediatamente successivi. In ogni caso, secondo le indicazioni ministeriali, la dose ‘booster’ verrà somministrata trascorsi almeno sei mesi dalla seconda.

Intanto dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è arrivata la conferma che la Liguria è pronta sotto il piano organizzativo a partire con la soministrazione contemporanea del vaccino covid e di quello anti influenzare in modo da velocizzare il percorso. Resta da attendere il via libera da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.