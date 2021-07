Vaccini, stasera open night a Genova, Chiavari e Sarzana. Tutte le date del camper per i 12-17enni

GENOVA - Ancora appuntamenti di open night in Liguria oggi e nei prossimi giorni: questa sera ci sarà l'ultimo appuntamento alla Fiera di Genova prima del trasloco verso Teatro della Gioventù e Sala Chiamata del Porto, ma anche a Chiavari e Sarzana si replica. E continua il tour di Gulliver, il camper di Asl4 ora diventato "Gulliver 4 teens" e dedicato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni che ieri ha fatto la sua prima tappa in modalità open a Moneglia.

Gli appuntamenti con le open night negli hub vaccinali per venerdì 30 luglio:

ASL 3 solo all'Hub Fiera del Mare Genova dalle ore 19 alle ore 22

ASL 4 Auditorium San Francesco Chiavari dalle ore 19 alle ore 22

ASL 5 San Bartolomeo Sarzana dalle ore 19 alle ore 22

Gli appuntamenti di Gulliver 4 Teens:

30 luglio Riva Trigoso

31 luglio Chiavari

5 agosto Lavagna

6 agosto Sestri Levante

7 agosto Zoagli

12 agosto Rapallo

13 agosto Santa Margherita Ligure

14 agosto Portofino

Per vaccinarsi basta presentarsi dalle 16 alle 20 senza prenotazione in uno dei punti previsti, la seconda dose verrà somministrata nello stesso punto dopo tre settimane. Regione Liguria ricorda che per i minori è necessario il consenso espresso dai genitori e che uno dei due sia presente il giorno della vaccinazione.