Vaccini in vacanza, dal 1 luglio operativo l'accordo Piemonte-Liguria

GENOVA - Scatta dal 1° luglio la reciprocità vaccinale in ambito turistico fra Piemonte e Liguria. Lo hanno annunciato congiuntamente in videoconferenza i presidenti delle due Regioni, Alberto Cirio e Giovanni Toti, spiegando i termini dell'accordo che lo rende possibile.

"Credo che questa intesa aiuti - ha detto Toti - in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallentando: agevolando i cittadini mettiamo tutti più al sicuro".

"Siamo pronti - ha aggiunto Cirio - le nostre strutture tecniche hanno coronato la nostra volontà politica. Questa operazione vacanze credo sia la strada giusta. Noi piemontesi ci abbiamo creduto fin dal primo giorno. Il Piemonte può accogliere turisti in luogo sicuro. oggi questo accordo diventa realtà. La logica era quella di appianare un ostacolo che poteva esserci tra le persone e il vaccino. Vuole essere un segnale di best practice: noi vogliano lanciare messaggio che il servizio sanitario ha un sistema che segue il cittadino sul territorio nazionale. Questo vaccino fondamentale non trova ostacolo nelle vacanze".

Come può fare un turista ligure in Piemonte a vaccinarsi li? Dal 1 luglio, per richiedere la seconda dose, si dovrà accedere al sito ilpiemontetivaccina, nella sezione "sei in vacanza".

Come fa invece un turista piemontese in vacanza in Liguria a ricevere la seconda dose? Il sistema integrato prenotovaccino.regione.liguria.it prevede una sezione dedicata ai turisti piemontesi. Ci si registra nel sistema e bisogna restare in Liguria per almeno 14 giorni per accedere. Una volta registrato c'è la prenotazione e da questa registrazione ci si può comportare come un ligure.

Toti precisa infine, quanto alla reperibilità delle scorte, che "è previsto un meccanismo di conguaglio tra regioni d'accordo con il commissario Figliuolo".