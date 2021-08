Vaccini in Liguria, ecco come modificare la data della seconda dose

GENOVA - Da oggi, martedì 10 agosto in Liguria chi ha già fatto la prima dose potrà modificare la data del proprio appuntamento per la seconda dose.

Come cambiare la data:

Ci sono quattro modalità differenti. La prima è online all'indirizzo https://prenotovaccino.regione.liguria.it, qui basta inserire il proprio codice fiscale, il numero dell’appuntamento e il codice annullo riepilogati nel promemoria (eventualmente recuperabile mediante l’apposito servizio offerto dalla piattaforma). Il secondo modo è chiamare il numero verde 800 938 818. La terza soluzione è recandosi presso le farmacie che effettuano il servizio Cup. Infine, il quarto e ultimo modo è rivolgendosi agli sportelli Cup di Asl e ospedali.

Quali date scegliere:

Il sistema di prenotazione propone una serie di date disponibili per la seconda dose, rispettando l'intervallo di tempo previsto per il tipo di vaccino che è stato somministrato come prima dose:

▪️ Pfizer: da 21 a 42 giorni dalla prima dose

▪️ Moderna: da 28 a 42 giorni dalla prima dose

▪️ Astrazeneca: da 8 a 12 settimane dalla prima dose

Dettagli - Il luogo della somministrazione rimarrà lo stesso della prima dose, mentre l'orario potrebbe variare. Se hai l'appuntamento per la seconda dose in farmacia devi contattare direttamente la farmacia per modificare la data. La modifica della data della seconda dose è attiva a partire dal giorno successivo alla somministrazione della prima dose.