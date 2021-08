Vaccini, accelerata sulla scuola: a Genova apre linea dedicata ai giovanissimi

GENOVA - Il green pass obbligatorio per le scuole ha fatto scatenare più di una lamentela da parte di presidi e sindacati delle scuole italiane, Liguria compresa (Leggi qui) . Meno di un mese alla riapertura degli istituti, 35 giorni al via alle lezioni. L'obiettivo dichiarato dal ministro Patrizio Bianchi è ripartire e ripartire in presenza.

In Liguria l'80% del personale scolastico ha effettuato almeno una dose, il 65% ha completato il ciclo, spiega la Regione. Ma si prova ulteriormente ad accelerare. Secondo i dati del ministero della Salute in Liguria la popolazione tra i 12 e 19 anni è composta da oltre 104mila giovani. Di questi il 21,7% ha completato il ciclo (22,6mila) mentre il 34,6% ha avuto per ora la prima dose (36mila). Mancano ancora totalmente 68mila giovani. Ma con i tempi limitati l'obiettivo è premere sull'acceleratore.

Liguria leggermente indietro rispetto alla media nazionale sui giovani. Il 23% ha completato il ciclo e un 40% ha già avuto la prima dose. Ma il numero delle prenotazioni fa ben sperare. In tutto il territorio regionale la fascia che guida la classifica è quella tra i 12-17 anni con 1.889 prenotazioni, mentre subito dietro c’è la fascia 18-24 anni con 1.239 prenotati.

VACCINI PER GIOVANI E PERSONALE SCOLASTICO - Da oggi mercoledì 11 agosto entra a regime all’hub di San Benigno di Genova una linea di vaccinazione dedicata ai minori tra 12 e 17 anni, tutti i giorni dalle ore 8 alle 20. Ma non solo: dal 23 agosto in tutti gli hub apriranno delle linee ‘a presentazione’, senza necessità di prenotazione, dedicate prioritariamente al personale scolastico, soprattutto agli insegnanti. "Qui potranno comunque vaccinarsi anche i lavoratori che, ad esempio, fossero trasferiti in Liguria per qualche mese" spiega il presidente Toti. Dunque un modo per accelerare ancora. Il problema come sottolineato anche dai sindacati è che alcuni lavoratori del mondo scolastico per ragioni sanitarie non possono vaccinarsi, pensare di effettuare un tampone ogni 48 ore è difficile sia da un punto di vista economico che sanitario stesso. Da questo punto di vista si aspetta dunque un chiarimento da parte del Governo con le nuove linee guida.

OPEN DAY E OPEN NIGHT - Sono oltre 14mila i liguri che da venerdì si sono prenotati per vaccinarsi contro il Coronavirus. In arrivo entro agosto altre 350mila dosi. Domenica 15 agosto è prevista una serie di open night e open day con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione in Asl1 (domenica 15 a Taggia dalle 9 alle 12), in Asl2 (domenica 15 agosto dalle 20 alle 23 a Cairo, ad Alassio e al Palacrociere di Savona) e in Asl4 (dalle 19 alle 22 nell’hub di Chiavari). Inoltre in Asl5 da giovedì 12 a sabato 14 agosto saranno disponibili 120 vaccini senza prenotazione all’hub ex Fitram della Spezia tutte le mattine, dalle 8 alle 12.