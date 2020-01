Università, Lodi (Pd): "Agevolazioni abbonamento bus anche per i fuorisede"

GENOVA - Agevolazioni sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale: è questa la proposta che arriva dal Pd per invertire il trend e fare di Genova una città sempre più giovane, cercando di rafforzarne l'identità universitaria e l'attrattività per i giovani che una volta qui possono trovare lavoro e stabilirsi definitivamente in città.

“Presso la nostra Università non sono pochi i "fuori sede", circa il 25% della popolazione studentesca (8000/9000) di cui una parte proviene dalle altre città liguri e dal basso Piemonte”, spiega la capogruppo Lodi, prima firmataria della mozione avanzata a Palazzo Tursi.” La politica tariffaria di Amt prevede solo un abbonamento agevolato studenti "Under 26", mensile e annuale rispettivamente al costo di 20 Euro e 200 Euro e con determinati requisiti Isee, ma per averne diritto bisogna essere residenti nel comune di Genova. Chiediamo perciò che il sindaco e la giunta si impegnino perché Amt inserisca nell’offerta tariffaria per i giovani studenti “under 26” abbonamenti e/ o titoli di viaggio agevolati a prescindere dal requisito della residenza, considerando anche la condizione di studente universitario”.

Alcuni degli studenti fuorisede scelgono di fare “avanti e indietro” da casa, altri invece preferiscono prendere un appartamento in affitto, ma in entrambi i casi i ragazzi devono affidarsi agli autobus per andare a lezione. Bisogna prendere esempio dagli altri poli universitari: a Torino, gli studenti universitari possono usufruire di un "abbonamento annuale under 26 a tariffa agevolata", al costo di 200 Euro, riservato non solo ai residenti ma anche ai domiciliati in città con contratto di locazione intestato e regolarmente registrato o domiciliati nelle residenze universitarie riconosciute dal Comune. A Milano vengono attivati abbonamenti agevolati per gli studenti a prescindere dal criterio della residenza, valutando anche il criterio della pendolarità che per Genova è molto diffuso.