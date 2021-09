Una settimana dopo la ripartenza in presenza sono 25 le classi in Liguria finite in quarantena

GENOVA - Una gran parte dell'attenzione sul rischio di possibili contagi è rivolta alla scuola. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della conferenza per presentare l'estensione del green pass al mondo del lavoro lo aveva detto: servirà far passare qualche settimana dalla ripresa in presenza delle lezioni in classe per capire l'andamento.

Dopo una settimana di lezioni in Liguria sono salite a 25 le classi finite in quarantena con il ritorno alla didattica a distanza. Nell'area di Genova e nell'Imperiese il maggior numero di classi costrette alla Dad: sono in entrambi casi otto. Quattro sono nel Savonese, quattro nello Spezzino e una a Chiavari. I dati sono stati confermati da Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità.