Un ligure su due ha prenotato il vaccino anti covid-19, ma i numeri rallentano tra i giovani

GENOVA - Cala la curva pandemica del covid in Italia e in particolare in Liguria, ormai considerata zona verde, ma l'attenzione si focalizza sull'immunità dei suoi cittadini e sull'andamento del flusso vaccinale. Perché, complice l'inizio dell'estate e qualche preoccupazione dovuta ai rischi da vaccino, rallentano le prenotazioni vaccinali nella nostra regione.

A oggi un ligure su due ha prenotato comunque la sua sessione vaccinale anti covid-19: il 50 per cento dunque, circa 750mila persone, ma sono soprattutto gli over 40 ad averlo fatto mentre per i più giovani, dai 12 anni in su, le adesioni risultano più tiepide.

Sopra ai 50 anni di età hanno prenotato il vaccino oltre il 70 per cento dei cittadini, mentre nelle fasce degli under 40 la situazione è variegata: tra i 19 e i 29 anni hanno prenotato circa 25mila persone, tra i 29 e i 39 sono circa 29mila. Mentre sopra ai 40 anni siamo a 72mila prenotazioni.