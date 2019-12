Un bel risveglio in Liguria, da Varazze si vede la Corsica

VARAZZE - La Liguria si risveglia finalmente con un bel sole. Dopo un weekend di maltempo tra allerta rossa per temporali, frane, mareggiate e vento forte, questo lunedì il buongiorno è stato sereno. Sarà ancora un lunedì all'insegna del vento, ma fortunatamente nel pomeriggio si dovrebbe attenuare.

Il cielo è talmente limpido che da Varazze si vede la Corsica, nitida sullo sfondo di un'alba arancione proprio come in una cartolina. La foto arriva dai social e ha immortalato uno splendido "buongiorno" che da qualche tempo mancava in Liguria. Niente nuvole e foschia per questo Natale, dopo un lungo autunno piovoso.