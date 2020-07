Udinese-Sampdoria, Quagliarella in campo dopo oltre quattro mesi

GENOVA - Fabio Quagliarella torna in campo da titolare per Udinese-Sampdoria al "Friuli". Non giocava dall'8 marzo, data di Sampdoria-Verona risolta da una sua doppietta, ed è la prima presenza dopo la ripresa del campionato.

Ecco le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Jajalo, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna. Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Valeri di Roma 2. Assistenti: Bresmes di Bergamo e Caliari di Legnano. Quarto ufficiale: Rapuano di Rimini. VAR: Pasqua di Tivoli. AVAR: Ranghetti di Chiari.