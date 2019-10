Ucina con Regione Comune di Genova lancia il Salone Nautico 2020 a New York

GENOVA - E' stato presentato a New York proprio in occasione delle celebrazioni per il Columbus Day di New York, il lancio mondiale della 60esima edizione del Salone Nautico che si terrà a Genova dal 17 al 22 settembre 2020.

A partecipare il presidente di Ucina Saverio Cecchi, il vice presidente Andrea Razeto, e i rappresentanti istituzionali del territorio Ilaria Cavo, assessore alla Comunicazione, alla formazione e alle Politiche giovanili e Culturali della Regione Liguria, e Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale del Comune di Genova.

"Siamo davvero onorati per questa occasione storica di essere presenti qui a New York a presentare e promuovere a livello mondiale la 60esima edizione del Salone Nautico a Genova. Un Salone che cresce ogni anno, come il settore, che da quattro anni vede un incremento a doppia cifra, ha detto il presidente di Ucina Saverio Cecchi.

In rappresentanza della Regione Liguria l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo. "Per la prima volta Regione Liguria insieme a Ucina partecipa alle celebrazioni Colombiane di New York, e lo fa in un un'occasione speciale: la 75esima edizione della manifestazione diventa l'occasione per lanciare un'edizione speciale del Salone Nautico, nel suo 60esimo anno. Un anno speciale che coinciderà con l'inaugurazione del nuovo ponte e con un impegno di promozione per la nostra citta' e la nostra regione: il lancio del prossimo salone nautico diventa così un bel biglietto da visita per portare la Liguria nel mondo sfruttando le sue eccellenze: il saper andare per mare, e il simbolo di Colombo" dichiara l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

L'assessore poi aggiunge: "Agli incontri istituzionali si abbinera' la parata del 14 ottobre durante la quale saranno trasmessi, per la prima volta in diretta sulla abc, gli spot liguri con cui l’architetto Renzo Piano, artefice del progetto del nuovo ponte, insieme al sindaco Marco Bucci e al presidente di Regione Giovanni Toti, inviteranno tutti a venire a Genova. Contemporaneamente, negli stessi giorni, sarà girato un docufilm per la promozione della regione e dei suoi prodotti finanziato con un bando fesr per le produzioni audivisive: il prodotto sarà girato in parte durante le giornate colombiane e trasmesso successivamente sui canali italiani. La nostra presenza avrà anche l’obiettivo di saldare e accrescere i rapporti con le associazioni dei liguri d’oltreoceano e presentare le eccellenze del nostro sistema territoriale ligure”.