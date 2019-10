Turismo, la Liguria al World Trade Market con due app in realtà virtuale

GENOVA - Ci sono anche due app in realtà virtuale e realtà aumentata tra le novità che la Regione Liguria presenterà al World Trade Market di Londra, la più importante fiera dell'industria dei viaggi in programma dal 4 al 6 novembre nella capitale inglese. "La Liguria si candida a essere la prima regione in Italia per il turismo emozionale ed esperienziale. Oggi non esiste più il turismo generalista, ogni persona cerca una propria realizzazione da sviluppare all'interno di una vacanza. E' un modo nuovo che vogliamo usare per essere competitivi nella guerra mondiale del turismo, un settore che muove in tutto il mondo 1,4 miliardi di persone, noi dovremmo essere bravi per portarci a casa la fetta piu' interessante del mercato", spiega Pierpaolo Giampellegrini, commissario straordinario dell'agenzia di promozione turistica InLiguria.

"Quello che i turisti oggi chiedono è un'esperienza, non solo un luogo. Un insieme di arte, bellezza, paesaggio. Farglielo vivere in anteprima credo sia il modo migliore per invogliarli e mette insieme la vocazione alla tecnologia del nostro territorio con le bellezze e le tradizioni più antiche. Credo che sia una bellissima crasi", aggiunge Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria che, con l'agenzia InLiguria, allestirà un grande stand nell'area Enit Italia in cui si svolgeranno incontri i protagonisti del settore.

Fitto il calendario di appuntamenti già fissati con il trade e con la stampa. Tra gli appuntamenti in programma, nella giornata di apertura, il 4 novembre, dopo il taglio del nastro della kermesse, la preparazione di un pranzo con prodotti liguri e gli incontri con la stampa internazionale presso lo stand con 10 operatori del territorio. Al fianco di Regione anche la Camera di Commercio di Genova e Genova Gourmet.

Le due app che verranno presentate a Londra sono già scaricabili dagli store per smartphone: una, Liguria Immersive Experience VR, permette all'utente di vivere un viaggio tra i paesaggi più belli della regione grazie a un normale cellulare e un visore carboard; l'altra, Liguria Immersive Experience AR, utilizza la tecnologia della realta' aumentata per riprodurre oggetti in 3D a partire da speciali cartoline. Entrambe sono state sviluppate dall'azienda ETT che ha sede a Genova Sestri Ponente.