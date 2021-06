Treni in Liguria, arriva il dietrofront: niente sciopero, tutto rinviato a fine luglio

GENOVA - Niente sciopero del personale di Trenitalia previsto inizialmente per questo mercoledì 9 giugno. La decisione è arrivata da parte dei sindacati dopo l'incontro in video conferenza con i vertici aziendali. Tutto rinviato al prossimo 21 luglio.

La comunicazione arriva dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri e Orsa ferrovie. Resta lo sciopero dei lavoratori iscritti al sindacato Fast che non dovrebbero però andare a incidere sul servizio. I motivi che avevano portato allo sciopero, ora rinviato, sono vari: dalla vertenza aperta sulla soppressione dei treni Thello in Liguria, passando per le carenze di organico negli impianti equipaggi di Genova Principe e infine la qualità dei turni di lavoro.

Ma dopo l'incontro sindacato-azienda sono arrivare rassicurazioni e i sindacati hanno deciso di rinviare lo sciopero in attesa di capire se quanto promesso si verificherà. Si parla in questo caso del ripristino di due coppie di treni in Liguria e introduzione di personale per sopperire le carenze denunciate dal sindacato.

A bloccare lo sciopero al momento la decisione dal Primo luglio della reintroduzione di due coppie di treni Frecciabianca sulla tratta Milano-Ventimiglia "allo scopo di favorire la ripresa del turismo estivo verso le località turistiche/balneari".

Sugli altri punti i sindacati spiegano che "l'azienda si è impegnata a dare risposta nei prossimi incontri, a seguito di notizie certe sulla campagna assunzionale a livello nazionale, nonché in attesa di una risposta definitiva e si auspica positiva da parte del MIR per l’inserimento nel Contratto di Servizio Universale di tre coppie di treni IC in sostituzione dei Thello. In merito alle modifiche ai turni proposte dalle RSU, l'azienda ha confermato che saranno accolte dal primo luglio in gestione e dal primo agosto saranno rese strutturali nei turni".