Toti: le piazze contro il green pass? Terrapiattisti, una schiuma di scoppiati

GENOVA - Giovanni Toti non usa mezze misure contro i no green pass: "Dicono che sono un dittatore - sostiene in un'intervista al Foglio - ma i veri dittatori sono loro. Non si vogliono vaccinare e spingono il paese verso la chiusura e verso nuove restrizioni. Hanno un'idea arbitraria della libertà. E' una schiuma di scoppiati. Agitano complotti delle multinazionali farmaceutiche, ripetono frasi senza giudizio. In mezzo c'è di tutto: anti 5g, terrapiattisti".

"Nessuno - conclude il presidente della Regione Liguria - è contro le manifestazioni del pensiero, ma nelle piazze no vax, francamente, ho sentito solo un mare di minchiate".