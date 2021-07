GENOVA - Probabilmente all’inizio della prossima settimana avremo un’idea di chi sarà il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico genovese. I militanti del PD sono convinti che il voto nei circoli dei prossimi giorni sarà decisivo. Nelle prime giornate è stato confermato il testa a testa tra i due candidati: Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera sostenuto dalle correnti +Dem, Area Dem, riformisti e popolari da una parte, Simone D’Angelo, appoggiato dagli orlandiani e dai giovani Dem.

Venerdì sera Romeo aveva già portato all’assemblea del 18 luglio 23 delegati, contro 20 a sostegno di D’Angelo. Nelle ultime ore si votato a Marassi, portoria, Pontedecimo e Molassana. Ma anche in alcuni comuni dell’entroterra.

Proprio uno di questi, Sant’Olcese, ha fatto registrare un dato praticamente unico, un plebiscito che si potrebbe definire bulgaro: 83 votanti, 83 voti per Romeo. E 8 delegati che vengono eletti per l’assemblea finale. Un dato inevitabilmente ricollegabile al ruolo di primo piano nella campagna a sostegno da Romeo dall’ex sindaco di Sant’Olcese e oggi consigliere regionale Armando Sanna, da mesi in campo con gli amministratori indipendenti che hanno cercato di dare uno scossone al Partito Democratico, prima mettendo in discussione i vertici uscenti a livello regionale, poi nella battaglia politica del congresso.