Terminal Psa di Genova Pra', ecco il secondo binario in porto

GENOVA - "E' un momenti che aspettiamo da quando è nato il terminal a Pra’. Da 25 anni". Gilberto Danesi, manager del Psa, guida la principale banchina del porto di Genova festeggia per la cerimonia di inagurazione del secondo binario all'interno del terminal portuale di Genova. Si tratta di un'opera importante per il comparto portuale su cui il senatore Maurizio Rossi, in commissione trasporti, si è battuto con diverse interrogazione sull'argomento.

Il secondo binario consentirà di aumentare del 50% le prestazioni su ferrovia nel terminal. Con questa infrastruttura crescierà la capacità di trasporo merci sui binari. "Si tratta di un'opera che sarà completata nel giro di qualche anno e che porterà benefici anche sul fronte ambientale. Meno tir sulle strade, più treni" spiega Danesi. E per la Liguria e per la viabilità di Genova soprattutto, si tratta di un’alternativa per decongestionare le strade e per superare anche le difficoltà sulla rete autostradale. Un passo importante per la crescita del porto quello di oggi. Sul tema del binario in porto Mauriz