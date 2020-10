MASONE - Chiuso il casello di Masone in entrata in entrambe le direzioni sulla A26 solo in a causa dell'allarme scattato dalla frana che si era verificata lo scorso giugno. I sensori hanno rilevato un movimento della frana e hanno fatto scattare l'allarme.

(foto d'archivio)