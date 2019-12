GENOVA - Lo Zen Club Manduria conquista il successo nella classifica generale dell’Open d’Italia di Ju Jitsu, a cura della Lino Team asd del tecnico Matteo Repetto in collaborazione con la FIJLKAM e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni.

Un evento caratterizzato dalla partecipazione di 556 atleti (dai giovanissimi ai Master) in forza a 52 società e in arrivo da 11 regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna) e due team dalla Slovenia in gara nelle discipline del Fighting System, Ne Waza, Duo System e Duo Show.

In classifica, la società tarantina conquista 257 punti e precede Il Dojo (180), la Dolce Arte (170), Dai-ki Dojo Catania (166), Marte Club (156) e la Lino Team, prima società ligure della competizione con 130 punti.

Ai tanti complimenti ricevuti da Antonio Amorosi (presidente commissione nazionale FIJLKAM Ju Jitsu) e dai sodalizi presenti al Palacus, Matteo Repetto può abbinare la soddisfazione per i risultati conseguiti sui tatami.

Nel Fighting System i successi di Mattia Risso (Esordienti A – 42 Kg), Francesco Linimento (Esordienti B -50 Kg) e Christian Gartman (Cadetti – 66 kg). Argento per Aiman Rafie (Cadetti -81), Federica Mazza (Cadetti +70) e Filippo Capurro (Junior – 85). Bronzo per Marco Carlucci (Cadetti – 66) e Francesco Pighetti (Esordienti B -60). Il Ne Waza registra il successo di Francesco Linimento (Esordienti B -50 Kg), i secondi posti di Mattia Risso (Esordienti A – 42 kg), Emanuele Lasagna (Esordienti A -50 Kg) e Francesco Pighetti Esordienti B -60). A livello giovanile, spiccano l’oro di Corinna Qualich tra i Fanciulli, gli argenti di Enrico Priolo (Bambini),

Daniele Merluzzi (Fanciulli), Mattia Russo (Fanciulli) e Marianna Rocca (Ragazzi), il bronzo di Tijian Migliaccio (Fanciulli). Buone performance anche per Virginia Pepe, Gabriele Russo, Giacomo De Tonetti e Edoardo Cavero.