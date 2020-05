Spostamenti in auto e in scooter: ecco cosa cambia in Liguria

GENOVA - Regione Liguria ha pubblicato le risposte ad alcune domande frequenti legate agli spostamenti durante l'emergenza coronavirus. Ok a due persone in moto o scooter anche se non conviventi ma con obbligo di casco integrale o almeno di una mascherina chirurgica. Per quanto riguarda gli spostamenti in auto, sempre per i non conviventi, ora è confermato che oltre al guidatore possono stare nei sedili posteriori due persone e uno nel posto anteriore (quello del passeggero) purchè tutti indossino la mascherina.

Nessun limite sia per auto che per motoveicoli per quanto riguarda invece il caso di convivenza, qui vige il rispetto della normale legge. Infine la terza precisazione riguarda i clienti che occupano le strutture ricettive. In questo caso ora è possibile per due persone non conviventi, sotto loro responsabilità, dormire nella stessa stanza d'albergo.

Pubblicate inoltre tutte le linee guida con gli aggiornamenti per le attività economiche presenti nella regione. Dalla ristorazione, alle attività turistiche, dai cinema alle sagre compreso i parchi divertimenti, e ancora dal commercio al dettaglio ai circoli ricreativi. Una lunga lista di misure da dottare in questa fase di convivenza con il coronavirus.

SCARICA E LEGGI QUI LE LINEE GUIDA AGGIORNATE

LE FAQ DI REGIONE LIGURIA

1.In una struttura ricettiva, quali regole bisogna seguire per i soggiorni in camere con due o più posti letto?

R: Quando i clienti richiedono una camera con due o più posti letto, dichiarano di stabilire ilmedesimo domicilio per la durata del soggiorno e, pertanto, sono considerati equiparati a

conviventi.

2. E' possibile che due persone anche non conviventi viaggino insieme su un motoveicolo?

R: Sì, a condizione che utilizzino la mascherina chirurgica o altro dispositivo equivalente (es. casco integrale con visiera abbassata).

3. Si possono utilizzare autoveicoli tra persone non conviventi?

R: In autovetture private è possibile la presenza, oltre al guidatore, di 2 passeggeri per ogni fila posteriore e di 1 passeggero nel posto anteriore purché tutti i passeggeri ed il guidatore indossino la mascherina chirurgica. Nessun limite si applicare i mezzi sono utilizzati da persone conviventi.