Spezia: Scuffet torna dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto

LA SPEZIA - Praticamente definito il ritorno di Simone Scuffet allo Spezia. Il portiere di proprietà dell'Udinese, lo scorso anno protagonista tra i pali delle Aquile della storica promozione in serie A, era tornato in Friuli perché lo Spezia non aveva esercitato il diritto di riscatto entro il 19 agosto.

Ma la ferma volontà del portiere di restare agli ordini di Italiano ha indotto le due società ad accordarsi per la permanenza di Scuffet allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il portiere friulano tornerà così a giocare nelle Aquile, sarà il primo a difenderne la porta in serie A.