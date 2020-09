Spezia, colpo a sorpresa tra i pali: vicinissimo l'olandese Zoet del PSV

LA SPEZIA - La trattativa per il ritorno di Simone Scuffet procede, ma il dg dello Spezia Mauro Meiuso intende sia cautelarsi, sia mettere pressione all'Udinese che tecnicamente non può permettersi di trattenere il portiere della promozione delle Aquile, rientrato in Friuli per fine prestito.

Così dall'Olanda arriva la notizia di un accordo imminente tra lo Spezia e il PSV Eindhoven per Jeroen Zoet, 29 anni, sette stagioni da titolare nella squadra affrontata dalla Sampdoria in Europa League dieci anni fa, lo scorso anno in prestito all'Utrecht. L'ipotesi di lavoro è quella di un accordo biennale, se la pista Scuffet dovesse risultare impraticabile.