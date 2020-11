Speranza rinnova l'ordinanza: la Liguria resta in zona arancione

GENOVA - La Liguria resta in zona arancione. E' la decisione presa dal ministro alla salute Roberto Speranza che ha rinnovato per tre regioni le disposizioni prese il 10 novembre scorso.

In Liguria permane dunque il rischio medio-alto per Coronavirus e scenario 3, con situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo.Il rinnovo sarà valido fino al 3 dicembre, giorno in cui decadrà il dpcm del governo.

Le altre due regioni sono la provincia autonoma di Bolzano in area rossa relativa allo scenario 4 (situazione di trasmissibilità non controllata con criticità), e la Basilicata con zona arancione (scenario 3). Il presidente della regione, Giovanni Toti, aveva ricordato che la Liguria è fra le regioni in cui si è registrato un maggiore allentamento negli ultimi giorni del Covid e l'importanza di "non togliere l'attenzione che ci ha consentito questi risultati".

"Io credo che fino al 3 dicembre quando si dovrà rinnovare il Dpcm, resteremo nella zona Arancione e sarà una scelta opportuna" aveva detto Toti.