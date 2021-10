Sole e aumento delle temperature in Liguria, ecco le previsioni meteo per il weekend

GENOVA - Altre due belle giornate di sole previste per questo weekend, prima che ritornino le nuvole e la pioggia. Secondo le previsioni meteo di Arpal, ci sarà anche un nuovo aumento delle temperature che nelle ore più calde faranno piacere, mentre restano invariate le minime.

LE PREVISIONI METEO

OGGI SABATO 16 OTTOBRE : L'espansione di un campo di alta pressione sull'Europa centrale favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato a parte residui passaggi di nubi medio-alte in mattinata. Temperature : in aumento specie le massime. Umidità : su valori medio-bassi. Venti : deboli o moderati da NNE al mattino, tendenti a disporsi a regime di brezza. Mare : poco mosso, localmente mosso al largo.

DOMANI DOMENICA 17 OTTOBRE : Si mantengono condizioni anticicloniche con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti o foschie nelle prime ore sui versanti padani e possibili locali nubi basse costiere specie a Ponente. Velature in arrivo in serata. Temperature : stazionarie. Umidità : su valori medi. Venti : deboli o localmente moderati settentrionali al mattino, a seguire brezze. Mare : poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata.

La prossima settimana la teendenza è di poche nuvole fino alla giornata di mercoledì, quando aumenteranno i venti e faranno abbassare le temperature in previsione di giovedì, in cui dovrebbe tornare la pioggia.

(Foto da Instagram @marco.lavagna_ph)