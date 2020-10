Sicurezza e visite virtuali, ecco il 60esimo Salone Nautico di Genova

GENOVA - Un'edizione nuova, particolare, all'insegna del business e della sicurezza. Alla Fiera apre il 60esimo Salone Nautico Internazione di Genova. Il primo in epoca Coivid. E proprio per questo sarà un'edizione diversa dal solito con un'attenzione particolare alle distazne di sicurezza da mantenere.

Il Salone rappresenta una tappa fondamentale nel calendiario di settore. La cancellazione degli eventi di Cannes e Monaco fa diventare l'appuntamento genovese l'unico punto di riferimento per gli appassionati di barche e mondo acquatico.

Nei sei giorni del Salone 2020 Primocanale segue in diretta tutti gli eventi principali, a partire dall'inaugurazione (appuntamento alle 10.45 con la cerimonia dell'alza bandiera). In più Confindustria Nautica, in partnership con Primocanale Production e Liguria Digiitale, ha studiato nel dettaglio la nuova SnTv, un intero canale online con tutti i video degli espositori, le barche, le interviste, i personaggi, così da rendere possibile una visita virtuale anche a tutti quei visitatori che, a causa della situazione internazionale, saranno impossibilitati a partecipare (GUARDA QUI) .

Una delle novità del Salone Nautico sono le isole galleggianti che allestite per ospitare una parte degli stand, trasferiti sull'acqua per lasciare più spazio libero in banchina ed evitare il concentramento dei visitatori.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 1° ottobre

Ore 10.45: Alzabandiera

Ore 11.00 - 12.30 Terrazza Pad. Blu:

Cerimonia e convegno inaugurali: 60 anni di Nautico, un ponte sul futuro

Intervengono l’On. Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Giovanni Toti - Presidente della Regione Liguria, Carlo Ferro - Presidente di ICE, Saverio Cecchi - Presidente di Confindustria Nautica. Moderatore: Andrea Pancani.

Ore 12.30 – 13.00: Terrazza Pad. Blu:

Mixed zone

Ore 13.00 – 14.30 – Breitling Theatre “One Year to Go. L’Italia verso Expo Dubai" – organizzato da Gruppo Boero e Padiglione Italia Expo Dubai 2020 –partecipano Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero e Marcello Fondi, Commissario Generale Aggiunto per Expo 2020 Dubai e Giovanni Soldini – skipper e navigatore oceanico. Moderatore: Antonio Macaluso – editorialista del Corriere della Sera.

Ore 15.00: visita al 60° salone Nautico e incontro con gli imprenditori del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. In programma un incontro con la stampa.

Ore 18.00 – 20.00: Terrazza Pad. Blu:

L’alfabeto del futuro - Le Reti del nostro domani. Un racconto sui giornali e sui siti del gruppo: un viaggio a tappe all’insegna dell’innovazione – organizzato da La Stampa e Il Secolo XIX – moderatori Massimo Giannini, direttore La Stampa e Luca Ubaldeschi, direttore Il Secolo XIX. Partecipano Alessandro Profumo – A.D. gruppo Leonardo, Carlo Bonomi - Presidente di Confindustria, Giovanni Soldini skipper e navigatore oceanico, Carlo Molaschi responsabile divisione e-commerce di Esselunga.

Venerdì 2 ottobre

ore 11.00– 12.30 Sala Forum - Pad. Blu:

Boating Economic Forecast - La Nautica in Cifre: La resilienza della nautica. Quali scenari per il settore nell’era del new normal? - A cura dell’Ufficio Studi Confindustria Nautica, con Fondazione Edison, Assilea e EBI – European Boating Industry.

Relatori: Marco Fortis, Fondazione Edison – Università Cattolica, Philip Easthill, Segretario Generale EBI – European Boating Industry Carlo Mescieri, Presidente Assilea, Francesco Tilli, Chief External Relations Officer SIMEST, Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica.

Moderatore: Stefano Pagani Isnardi, Responsabile Ufficio Studi Confindustria Nautica.

Ore 12.30: Conferenza Stampa The Ocean Race – Terrazza Pad. Blu

presentazione ufficiale di Genova The Grand Finale, la tappa conclusiva del giro del mondo a vela The Ocean Race edizione 2022-23. Presente lo staff organizzativo le autorità locali, l’agenzia internazionale GroupM e i vertici di The Ocean Race con la presenza del CEO Richard Brisius.

Ore 14.30 - Sala Forum - Pad. Blu:

VII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero

Appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo – A cura di Federturismo, in collaborazione con Confindustria Nautica. Partecipano: On. Umberto Buratti - Commissione Finanze Camera dei Deputati, Marina Lalli - Presidente di Federturismo Confindustria, Paolo Emilio Signorini - Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Prof. Avv. Stefano Zunarelli – Studio Zunarelli, Fabrizio Licordari - Presidente di Assobalneari-Confindustria, Roberto Perocchio – Presidente di Assomarinas. Moderatore: Antonio Macaluso – editorialista del Corriere della Sera.

Ore 18.30 – 19.30 - Acquario di Genova:

Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare.

Fabio Pozzo intervista Leonardo Ferragamo, azionista dell’omonima maison di moda e Presidente del cantiere Nautor’s Swan, in collaborazione con Confindustria Nautica.

Sabato 3 ottobre

Ore 11.00: Regata Millevele

Attese oltre 300 imbarcazioni, con la partecipazione di velisti come Giovanni Soldini e Francesco De Angelis. Confindustria Nautica e Il Salone Nautico sono partner dell’evento.

Ore 12.00– 17.00 – Breitling theatre

Eventi FIV – Federazione Italiana Vela

• Premiazione della Scuole Vela FIV

• Presentazione Regate: 151 Miglia, NARC, regata Torri Saracene

• Evento speciale: La Bussola ritrovata: il successo della Vela e delle Scuole Vela nell'estate 2020

• Presentazione progetto E-learning con l'Università La Sapienza

Domenica 4 ottobre

ore 14.00 – 15.00 – Breitling theatre:

Evento Padiglione Italia EXPO DUBAI 2020 con Giovanni Soldini

Ore 15.00 – 16.30 – Breitling theatre:

l’arte di rendere possibili imbarcazioni impossibili: Presentazione di “Mambo” (imbarcazione realizzata con stampante 3D). A seguire il varo dell’imbarcazione – A cura di MOI Composites in collaborazione con Confindustria Nautica.

Lunedì 5 ottobre

Ore 11.30: Leasing Forum: "Lease: il motore per lo sviluppo del Paese" – L’annuale Convegno che fa il punto sulle recenti novità normativa a supporto degli investimenti delle imprese – A cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing.

Ore 14.30 - Sala Forum - Pad. Blu:

Nautica e Fisco: il tradizionale appuntamento sulla normativa fiscale, doganale e di settore – a cura di Confindustria Nautica. Partecipano: Angelo Brigatti A.D. SelmaBipiemme Leasing spa, Vincenzo Aloe – Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia, Luigi Macchiola - Direttore Generale Assilea, Ezio Vannucci - Moores Rowland Partners, Maurizio Balducci – vicepresidente di Confindustria Nautica e Agenzie delle Entrate. Moderatore: Roberto Neglia, responsabile Rapporti Istituzionali di Confindustria Nautica.

Ore 15.00 – 17.00 – Sala Forum - Pad. Blu:

Foiling the Future, approfondimento e dibattito sulle più recenti evoluzioni dei sistemi folianti, con progettisti, aziende e velisti – A cura di ATENA Lombardia in collaborazione con il Master in Yacht Design del Politecnico di Milano e The Foiling Week e il patrocinio di Confindustria Nautica.

Martedì 6 ottobre

Ore10.30 – 12.30 - Sala Forum - Pad. Blu:

2021: NOx addio? L’abbattimento delle emissioni inquinanti nella nautica da diporto - A cura di ATENA Lombardia, con il patrocinio di Confindustria Nautica.